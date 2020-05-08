Бойцовский турнир UFC 249 покажет эстонский телеканал TV3 Sport
9 мая в Джексонвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Прямую трансляцию можно будет наблюдать на эстонском телеканале TV3 Sport.
9 мая в Джексонвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Прямую трансляцию можно будет наблюдать на эстонском телеканале TV3 Sport.
Первоначально главным событием этого бойцовского представления должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Из-за пандемии коронавируса Хабиб отказался от поединка, а позже запланированное на 18 апреля представление было перенесено.
Фергюсон против Гэтжи
Главным событием вечера в Джексонвилле станет поединок Фергюсона со своим соотечественником Джастином Гэтжи (21-2). На кону в этом поединке будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.
За сутки до представления состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оба бойца показали одинаковый вес - 70,3 кг.
Прямой эфир на TV3 Sport
В рамках вечера пройдет поединок 42-летних тяжеловесов. Россиянин Алексей Олейник (58-13) сразится с бразильцем Фабрисиу Вердумом (23-8). На взвешивании Олейник показал 103 кг, тогда как его соперник оказался тяжелее - 110 кг.
Накануне представления в Джексонвилле ведущий в странах Балтии медиаконцерн TV3 Grupp подписал с UFC контракт на прямые трансляции поединков сильнейшего промоушена смешанных единоборств. Бойцовский вечер из Флориды будет показывать эстонский телеканал TV3 Sport. Прямую трансляцию можно будет наблюдать ранним утром 10 мая (начало в 05:00).
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