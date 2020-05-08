Бойцовский турнир UFC 249 покажет эстонский телеканал TV3 Sport

Первоначально главным событием этого бойцовского представления должен был стать поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Из-за пандемии коронавируса Хабиб отказался от поединка, а позже запланированное на 18 апреля представление было перенесено.

Фергюсон против Гэтжи

Главным событием вечера в Джексонвилле станет поединок Фергюсона со своим соотечественником Джастином Гэтжи (21-2). На кону в этом поединке будет стоять титул временного чемпиона в легком весе.

За сутки до представления состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оба бойца показали одинаковый вес - 70,3 кг.

Прямой эфир на TV3 Sport

В рамках вечера пройдет поединок 42-летних тяжеловесов. Россиянин Алексей Олейник (58-13) сразится с бразильцем Фабрисиу Вердумом (23-8). На взвешивании Олейник показал 103 кг, тогда как его соперник оказался тяжелее - 110 кг.

Накануне представления в Джексонвилле ведущий в странах Балтии медиаконцерн TV3 Grupp подписал с UFC контракт на прямые трансляции поединков сильнейшего промоушена смешанных единоборств. Бойцовский вечер из Флориды будет показывать эстонский телеканал TV3 Sport. Прямую трансляцию можно будет наблюдать ранним утром 10 мая (начало в 05:00).