Бой Смолдарева перенесен в Чечню. За поединком будет наблюдать Кадыров

Первоначально бойцовский вечер планировалось провести в Сочи, но в последний момент по эпидемиологическим соображениям представление перенесли с черноморского курорта в Грозный.

"Добирались очень долго и тяжело. Выехали из Таллинна во вторник ранним утром. Сначала на машине до Питера - на российской границе нас продержали 6 часов. Затем самолет. Сейчас находимся в гостинице - восстанавливаемся", - сказал Смолдарев.

Главным событием вечера в Грозном станет поединок двух российских бойцов в легком весе: 32-летний чеченец Амирхан Адаев (16-3) сразится с 45-летним башкиром Венером Галиевым (31-11).

Поединок с участием Смолдарева - второй по значимости бой вечера. На бойцовском представлении АСА 108 ожидается присутствие главы Чечни Рамзана Кадырова.