Бой Нурмагомедов - Фергюсон все-таки может состояться. Но без зрителей

UFC не планирует отменять бой Нурмагомедов - Фергюсон 19 апреля в Нью-Йорке, но может провести его без зрителей.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, сообщает Sports.ru.
Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях – 500 человек.
Турнир UFC 249, главным событием которого анонсирован поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, под угрозой очередного срыва.
У UFC есть два варианта выхода из положения: проведение турнира без зрителей или перенести бой в штат Невада, где нет запрета на проведение массовых мероприятий. По утверждениям источника, организаторы склоняются ко второму варианту.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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