Бой Нурмагомедов - Фергюсон все-таки может состояться. Но без зрителей

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, сообщает Sports.ru.

Максимальное количество людей, которые могут принять участие в любых собраниях – 500 человек.

Турнир UFC 249, главным событием которого анонсирован поединок между чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, под угрозой очередного срыва.

У UFC есть два варианта выхода из положения: проведение турнира без зрителей или перенести бой в штат Невада, где нет запрета на проведение массовых мероприятий. По утверждениям источника, организаторы склоняются ко второму варианту.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!