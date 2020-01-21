Боец ММА Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош

Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-7), проводивший тренировочный сбор близ Анапы, арестован на 7 суток за хулиганство.
38-летний тяжеловес в состоянии алкогольного опьянения бросался на окружающих и демонстрировал свое умение в боевых искусства, сообщает "Кубань ТВ".
Герой криминальной хроники
Персонал отеля вызвал полицию. Емельяненко доставили в дежурную часть полиции. Анапский городской суд арестовал тяжеловеса на 7 суток за мелкое хулиганство.
Емельяненко не первый раз становится героем криминальной хроники. Год назад он нарушил правила дорожного движения в Кисловодске и попытался скрыться. Во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Боец получил 10 суток ареста.
Ранее Емельяненко-младший был осужден на несколько лет за изнасилование домработницы.
Очень востребованный боец
Последний бой Емельяненко провел в конце ноября. В поединке по правилам бокса он нокаутировал в первом раунде штангиста Михаила Кокляева и завоевал пояс чемпиона "РЕН ТВ".
На 3 апреля у Емельяненко был запланирован бой в Москве с Магомедом Исмаиловым (13-3). В Анапу он отправился, чтобы получше подготовиться к этому поединку.
Кроме того, Емельяненко согласился провести бой с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.
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