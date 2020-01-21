Боец ММА Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош

38-летний тяжеловес в состоянии алкогольного опьянения бросался на окружающих и демонстрировал свое умение в боевых искусства, сообщает "Кубань ТВ".

Герой криминальной хроники

Персонал отеля вызвал полицию. Емельяненко доставили в дежурную часть полиции. Анапский городской суд арестовал тяжеловеса на 7 суток за мелкое хулиганство.

Емельяненко не первый раз становится героем криминальной хроники. Год назад он нарушил правила дорожного движения в Кисловодске и попытался скрыться. Во время инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения. Боец получил 10 суток ареста.

Ранее Емельяненко-младший был осужден на несколько лет за изнасилование домработницы.

Очень востребованный боец

Последний бой Емельяненко провел в конце ноября. В поединке по правилам бокса он нокаутировал в первом раунде штангиста Михаила Кокляева и завоевал пояс чемпиона "РЕН ТВ".

На 3 апреля у Емельяненко был запланирован бой в Москве с Магомедом Исмаиловым (13-3). В Анапу он отправился, чтобы получше подготовиться к этому поединку.

Кроме того, Емельяненко согласился провести бой с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.