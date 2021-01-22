Белорусский боец ММА задержан в Москве. На акции протеста он вырубил 5 силовиков

Кудин был задержан белорусскими силовиками 10 августа. После выборов президента Беларуси в Молодечно проходила несанкционированная акция протеста. Тяжеловес утверждал, что в ней не участвовал, а пошел посмотреть из любопытства. Там возникла ситуация, в ходе которой Кудину пришлось показать силу своих кулаков.

Тяжеловес объявлен в розыск

Через полторы недели Кудин появился в сюжете Белорусского ТВ. Боец ММА принес извинения сотрудникам правоохранительных органов за причиненные "телесные повреждения". Тяжеловес был отпущен домой под подписку о невыезде.

19 ноября уголовное дело спортсмена должен был рассматривать в Молодечно суд. Кудин вышел из дома ранним утром, но в здании суда он так и не появился. Боец был объявлен в розыск.

Спустя три недели после своего исчезновения Кудин дал большое интервью российскому видеоблогеру Александру Лютикову, в котором подробно поведал, как нокаутировал 5 правоохранителей.

Силовики получили компенсацию

Сам Кудин, по его словам, находился в это время в Европе. За свою безопасность он не опасался, поэтому очень детально рассказывал, как после его коронных ударов "улетали в космос" силовики. Одному из них он даже проломил защитный шлем.

Заявления на бойца ММА написали подполковник, которому Кудин ударом в челюсть выбил зуб, и прапорщик. По словам тяжеловеса, остальные пострадавшие - были командированные из России.

Кудин заплатил подполковнику 1800 долларов за причиненный ущерб, прапорщик получил 7000 долларов. Пострадавшие написали заявления, что не имеют претензий к Кудину, однако уголовное дело все равно пошло в суд.

Грозил реальный срок

Максимальный срок за неповиновение сотруднику правоохранительных органов - 5 лет лишения свободы. "Мне сказали, что с учетом моих спортивных заслуг я получу "четверочку", - отмечал Кудин в декабрьском интервью. - Терять лучшие годы карьеры тяжеловеса за решеткой мне не хотелось, поэтому я решил "сделать ноги". Жена об этом ничего не знала".

Сам Кудин пытался легализоваться в Европе, но что-то пошло не так. Кудин понимал, что в Россию ему приезжать небезопасно, поскольку между странами существует договор об экстрадиции, но он все-таки приехал в Москву и был задержан спецназом ФСБ.