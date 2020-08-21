АНОНС: Поветкин против Уайта. Кто выиграет битву тяжеловесов?

32-летний британец Уайт единственное поражение в карьере потерпел в конце 2015 года, проиграв нокаутом своему соотечественнику Энтони Джошуа. Именно после того поединка Джошуа получил право на чемпионские бои.

40-летний Поветкин проиграл два боя за профессиональную карьеру. Первое поражение ему нанес осенью 2013 года украинец Владимир Кличко, второй поединок россиянин проиграл два года назад Джошуа. Свой последний бой Поветкин провел в декабре прошлого года с американцем Майклом Хантером (18-1). По итогам 12-раундового поединка в Саудовской Аравии судьи зафиксировали ничью.

За сутки до боя прошла церемония взвешивания участников. Поветкин показал на весах 101 кг, Уайт оказался тяжелее - 114 кг.