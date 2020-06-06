06.06.2020, 19:10

АНОНС: Легенда ММА сразится с амбициозной канадкой

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UFC 239 Mixed Martial Arts
Amanda NunesFoto: Eric Jamison, AP

Предстоящей ночью в Лас-Вегасе пройдет бойцовское представление UFC 250. Главным событием станет поединок за чемпионский пояс в полулегком весе: бразильянка Аманда Нуньес (19-4) сразится с канадкой Фелицией Спенсер (8-1).

В настоящий момент 32-летняя Нуньес владеет чемпионскими поясами в полулегком и легчайшем дивизионах.

Бразильянка является фаворитом предстоящего поединка. За свою карьеру она побеждала Ронду Раузи, Холли Холм, Мишу Тейт, Валентину Шевченко (дважды).

Последнее поражение в октагонге Нуньес потерпела в 2014 году, проиграв американке Кэт Зингано.

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