АНОНС: Легенда ММА сразится с амбициозной канадкой

Предстоящей ночью в Лас-Вегасе пройдет бойцовское представление UFC 250. Главным событием станет поединок за чемпионский пояс в полулегком весе: бразильянка Аманда Нуньес (19-4) сразится с канадкой Фелицией Спенсер (8-1).
В настоящий момент 32-летняя Нуньес владеет чемпионскими поясами в полулегком и легчайшем дивизионах.
Бразильянка является фаворитом предстоящего поединка. За свою карьеру она побеждала Ронду Раузи, Холли Холм, Мишу Тейт, Валентину Шевченко (дважды).
Последнее поражение в октагонге Нуньес потерпела в 2014 году, проиграв американке Кэт Зингано.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила