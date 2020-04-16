"Аккуратнее занимайтесь спортом дома". Забавное видео от Емельяненко

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко (28-7) опубликовал в "Инстаграме" забавное видео. "Аккуратней занимайтесь спортом в домашних условиях!" — такой подписью снабдил видеоролик российский тяжеловес. За первые три часа видео собрало 200 000 просмотров.
38-летний Емельяненко несколько месяцев готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли на июль.
В 2019 году Емельяненко провел один бой. В ноябре он нокаутировал в поединке по правилам бокса штангиста Михаила Кокляева. За победу Емельяненко получил пояс чемпиона "Рен ТВ".
Последний поединок в смешанных единоборствах Емельяненко провел в середине 2018 года против американца Тони Джонсона. Судьи зафиксировали в том поединке ничью.
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