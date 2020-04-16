"Аккуратнее занимайтесь спортом дома". Забавное видео от Емельяненко

38-летний Емельяненко несколько месяцев готовился к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Из-за пандемии коронавируса это противостояние перенесли на июль.

В 2019 году Емельяненко провел один бой. В ноябре он нокаутировал в поединке по правилам бокса штангиста Михаила Кокляева. За победу Емельяненко получил пояс чемпиона "Рен ТВ".

Последний поединок в смешанных единоборствах Емельяненко провел в середине 2018 года против американца Тони Джонсона. Судьи зафиксировали в том поединке ничью.