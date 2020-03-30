Олимпиада в Токио откроется 23 июля 2021 года. Но останется Играми-2020

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран. За перенос Олимпиады высказался Олимпийский союз в ФРГ. С критикой выжидательной тактики МОК по поводу даты проведения Олимпийских игр - 2020 выступили и немецкие политики.
Австралия и Канада отказались отправлять спортсменов в Токио
Национальный олимпийский комитет Канады 23 марта сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19.
Национальный олимпийский комитет Австралии также посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года. Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей".
Развитие пандемии коронавируса в мире
По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила свыше 196 стран и территорий, общее число заразившихся превысило 737 тысяч. От последствий заболевания скончались 34,9 тысячи человек, выздоровели более 154 тысяч. В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не выявляются на протяжении последних недель.
На 24 марта наиболее пострадавшей страной являются США, где коронавирусом заразились свыше 142 тыс. человек, 2490 скончались. На втором месте в мире по числу зараженных - Италия, там подтверждено более 97 тысяч случаев коронавируса, умерли 10 779 больных.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
«Без масок не входить»: хроники коронавируса в Омске
Доктор Мясников назвал лучшую защиту от коронавируса
Спиртовые настойки: найдены "убийцы" коронавируса?
Ловчев вспомнил эпидемию холеры в Одессе в 1970 году