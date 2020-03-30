Олимпиада в Токио откроется 23 июля 2021 года. Но останется Играми-2020

Принято решение о новых датах проведения Олимпиады-2020 в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на представителей администрации в Токио.

Церемония открытия Игр состоится 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа. Паралимпиада запланирована на период с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Даты согласованы Международным олимпийским комитетом (МОК), городской администрацией Токио и японскими властями. Решение принято по итогам заседания исполкома МОК в режиме телеконференции.

Во вторник, 24 марта, стало известно, что МОК решил перенести Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса. О данном шаге было объявлено после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом. При этом МОК уточнил, что Игры должны состояться не позднее лета 2021 года, а называться они будут по-прежнему "Олимпийские игры - 2020 в Токио".