Звезды эстонского спорта обратились к родителям: поддержи тренера своего ребенка

"Мы находимся в особой ситуации, которая является новой для всех нас. Теперь мы видим и лучше знаем, кто нам важнее и в ком мы нуждаемся. В каком-то смысле это урок ценностей.

Государство гарантирует детям бесплатное образование и зарплату учителя, но кто думает о детском тренере? Возможности спортивных клубов и школ в ближайшее время упадут, поскольку расходы не уменьшатся так быстро, как доходы.

Поддержи тренера своего ребенка и в трудное время, продолжая оплату занятий!" - с таким призывом обращаются спортивные деятели к родителям детей.

Обращение подписали Тийт Сокк (баскетбол), Герд Кантер (ЭОК), Анна Леванди (фигурное катание), Сергей Парейко (футбол), Николай Новоселов (фехтование), Роберт Рооба (хоккей), Ксения Балта (легкая атлетика), Кристина Ноор (гимнастика), Ааво Пыхьяла (дзюдо), Индрек Сей (плавание)...