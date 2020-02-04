Звезду эстонского культуризма и его любимую проверили на коронавирус

"Измерили температуру, - пояснил Õhtuleht Кивикас. - Здесь отдыхают много китайцев, поэтому и была проверка".

42-летний Кивикас и 46-летняя Филанчук познакомились четыре года назад в ночном клубе. Теперь они живут вместе в рядном боксе площадью 125 квадратных метров в Лаагри и воспитывают 11-летнюю дочь Гаянэ от предыдущего брака.