Звезду эстонского культуризма и его любимую проверили на коронавирус

20-кратный чемпион Эстонии по культуризму Отт Кивикас отдыхает сейчас со своей возлюбленной Гаянэ Филанчук на Филиппинах. Во время отдыха пару проверили на коронавирус.
"Измерили температуру, - пояснил Õhtuleht Кивикас. - Здесь отдыхают много китайцев, поэтому и была проверка".
42-летний Кивикас и 46-летняя Филанчук познакомились четыре года назад в ночном клубе. Теперь они живут вместе в рядном боксе площадью 125 квадратных метров в Лаагри и воспитывают 11-летнюю дочь Гаянэ от предыдущего брака.
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