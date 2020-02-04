04.02.2020, 01:20

Звезду эстонского культуризма и его любимую проверили на коронавирус


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EV101 melu Estonia kontserdisaalis
Gajane Filantšuk ja Ott KiivikasFoto: Tiit Blaat

20-кратный чемпион Эстонии по культуризму Отт Кивикас отдыхает сейчас со своей возлюбленной Гаянэ Филанчук на Филиппинах. Во время отдыха пару проверили на коронавирус.

"Измерили температуру, - пояснил Õhtuleht Кивикас. - Здесь отдыхают много китайцев, поэтому и была проверка".

42-летний Кивикас и 46-летняя Филанчук познакомились четыре года назад в ночном клубе. Теперь они живут вместе в рядном боксе площадью 125 квадратных метров в Лаагри и воспитывают 11-летнюю дочь Гаянэ от предыдущего брака.

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