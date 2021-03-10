Звезда спортивной журналистики поделилась откровенным фото в боди

А у нас просто фантастический новый выпуск подкаста КОРОЧЕ! Называется «История игрушек: как продаётся секс» - написала Мария.

Фото сразу же получило более 3000 лайков, а вот комментарии были полярными - от восхищенных, до возмущенных отровенным видом журналистки.

32-летняя журналистка Мария Командная сотрудничала с порталом Sports.ru, телеканалами "Матч-ТВ" и "Дождь", была редактором портала Тhe-challenger.ru, посвященного здоровому образу жизни, вела собственное шоу в интернете. Всероссийская слава пришла к ней накануне чемпионата мира по футболу 2018 года - Мария вместе со звездой британского футбола Гарри Линекером вела жеребьевку турнира.

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