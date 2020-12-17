Звезда российского плавания порадовала подписчиков фото со знойного пляжа. "Я твой Зевс, жди": написал ей Губерниев

"Заметила такую вещь, сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время... смотришь и думаешь, а вроде ничего так", - написала она.

На фото звезда российского спорта лежит на песке в купальнике и сетчатом сарафане.

"Не знаю, мне все Ваши нравятся", - написал в комментариях актер Гоша Куценко.

"Мнемозина, я твой Зевс!! Жди!!!" - отреагировал на пост комментатор Дмитрий Губерниев.

Всего пловчиха получила около 17 тысяч лайков в первые несколько часов после публикации поста.

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