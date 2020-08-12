12.08.2020, 12:50

Звезда латвийского спорта приняла ислам и завершила карьеру в 22 года

 (3)
EST
Звезда латвийского спорта приняла ислам и завершила карьеру в 22 года
Rebeka KohaInstagram/Rebeka Koha

Двукратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике Ребека Коха, принявшая недавно ислам, во время видеоконференции объявила о завершении спортивной карьеры.

В конце июля 22-летняя Коха сообщила в "Инстаграме", что приняла ислам. Она опубликовала серию из четырех фотографий в хиджабе и удалила все старые фото, связанные с ее прежней жизнью.

"Дорогие друзья, подписчики и все остальные! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу, это уважение — если вам нечего сказать, лучше молчите. Сегодня у меня особый день, потому что я стала мусульманкой", — такое сообщение сделала тогда спортсменка.

View this post on Instagram

Dear friends, followers and just everybody! I made a big decision in my life! And all I can tell is that I’m happy and thankful about it☺️I’m sure for myself that I did the right thing❤️ The only thing what I’m asking about is RESPECT and if you have nothing good to say you can leave and better remain silent!🙂 Today is a special day for me, because I became a Muslim🧕🏻 At 3:48pm I did the Shahada(which is a declaration of faith aka converting) and entered Islam🙏🏻 from here I believe that the new and beautiful chapter of my life can begin 🙌🏻😍🤩 ‼️As I’m a muslim now I would like to ask you to not post and share any pictures of me (if you have ofc) anywhere for a public use where is seen my hair and/or body(arms, neck, legs).‼️ Thanks to those who supports me and stays with me no matter what! Alhamdulillah, wishing you all the best and God bless all of you❤️ #muslim #hijab #hijabigirl #converting #islam

A post shared by Rebeka Koha (@rebeka_koha) on

Тренер штангистки Эдуард Андрушкевич в беседе с латвийскими СМИ говорил, что обращение спортсменки в ислам не должно повлиять на ее тренировочный процесс, однако выражал обеспокоенность здоровьем тяжелоатлетки, у которой наблюдались проблемы с коленями.

До 1 сентября Коха должна представить письменное заявление в Олимпийский комитет Латвии о завершении карьеры.

--

Читайте также: