Звезда латвийского спорта приняла ислам и завершила карьеру в 22 года

В конце июля 22-летняя Коха сообщила в "Инстаграме", что приняла ислам. Она опубликовала серию из четырех фотографий в хиджабе и удалила все старые фото, связанные с ее прежней жизнью.

"Дорогие друзья, подписчики и все остальные! Я приняла большое решение в жизни. Я рада и благодарна, и считаю, что поступаю правильно. Единственное, чего я прошу, это уважение — если вам нечего сказать, лучше молчите. Сегодня у меня особый день, потому что я стала мусульманкой", — такое сообщение сделала тогда спортсменка.

Тренер штангистки Эдуард Андрушкевич в беседе с латвийскими СМИ говорил, что обращение спортсменки в ислам не должно повлиять на ее тренировочный процесс, однако выражал обеспокоенность здоровьем тяжелоатлетки, у которой наблюдались проблемы с коленями.

До 1 сентября Коха должна представить письменное заявление в Олимпийский комитет Латвии о завершении карьеры.

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