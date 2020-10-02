02.10.2020, 20:45

Звезда эстонского культуризма верит в американскую вакцину

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Kulturismi ja fitnessi Põhjamaade meistrivõistlused, mehed
Ott KiivikasFoto: Eero Vabamägi

Многократный чемпион Эстонии по культуризму Отт Кивикас вкладывает заработанные средства в акции. 42-летний спортсмен раскрыл содержание своего инвестиционного портфеля.

Кивикас приобрел акции эстонских предприятий (LHV, Merko Ehitus, Tallink, Tallinna Sadam), американских фирм (Tesla, Apple, Hertz) и немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает Äripäev.

Сложная эпидемиологическая ситуация в мире вынудила культуриста обратить внимание и на американскую биотехнологическую компанию Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса.

Кивикас также инвестировал средства в кредитные организации и недвижимость (Omaraha, EstateGuru, Crowdestate).

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