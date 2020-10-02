Звезда эстонского культуризма верит в американскую вакцину

Многократный чемпион Эстонии по культуризму Отт Кивикас вкладывает заработанные средства в акции. 42-летний спортсмен раскрыл содержание своего инвестиционного портфеля.
Кивикас приобрел акции эстонских предприятий (LHV, Merko Ehitus, Tallink, Tallinna Sadam), американских фирм (Tesla, Apple, Hertz) и немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает Äripäev.
Сложная эпидемиологическая ситуация в мире вынудила культуриста обратить внимание и на американскую биотехнологическую компанию Moderna, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса.
Кивикас также инвестировал средства в кредитные организации и недвижимость (Omaraha, EstateGuru, Crowdestate).
Даже не забрали: прах Легкоступовой оказался на помойке
Причина нашествия змей в Тверской области
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев