Звезда эстонского культуризма пережила большое горе

55-летняя Уйт говорит, что это год для нее очень тяжелый и утомительный. Ее нынешний спутник жизни итальянец Грегори Де Маттео уехал летом работать во Францию. Сейчас он находится из-за коронавируса в ловушке. Сама Инна оказалась в ловушке дома.

Мама нуждается в уходе

"Время очень тяжелое. Я никуда не могу поехать, поскольку должна быть рядом с мамой, которая нуждается в ежедневном уходе", - говорит Инна. Государство платит ей 55 евро пособие по уходу за близкими, мама получает также пенсию. Инна отмечает, что с такими деньгами нельзя выжить.

"Помогает мужчина, а пара хороших знакомых дают иногда животный корм", - говорит Инна, которая держит несколько домашних животных и птиц. Грегори - сейчас единственный мужчина, который ее поддерживает.

Раньше мама жила в Йыхви с братом Инны, но 13 лет назад она забрала ее к себе в свой дом неподалеку от Таллинна. Раньше мама сама могла за собой ухаживать, но в июле случился инсульт. Теперь мама не ходит вообще и каждые три часа ее надо переворачивать.

О доме престарелых не думает

"Я закончила медицинскую школу и три года отработала медсестрой, поэтому могу справиться, - говорит Инна. - Члены семьи всегда были для меня на первом месте. Многие родственники умерли. Моя бабушка скончалась, когда мы с мамой отдыхали в Пюхаярве. Мы не смогли проводить ее в последний путь, поскольку телеграмма о смерти пришла в день похорон".

Инна говорит, что никогда не думала об отправке мамы в дом престарелых, поскольку каждый человек должен заботиться о своих близких. "Я ухаживаю за мамой сама. Я с ней ежедневно 13 лет. У нас говорят иногда об эвтаназии. Куда мы идем, если будем обращаться с людьми как с животными?"

Тяжелая потеря

Инна пережила в этом году еще один удар. Летом она похоронила свою большую любовь Рейна Матта, который скончался в 46-летнем возрасте.

"У нас с ним было духовное родство. Общалась с ним ежедневно до конца жизни. Разговаривала и с его мамой. Рейн был мне как брат", - говорит Инна.

В 1998 году культурист Матт оказался на скамье подсудимых по обвинению в грабеже и кражах. "После тюрьмы это был сломленный мужчина, - отмечает Инна. - Жизнь у него не пошла. Он начал курить и употреблять алкоголь".