Звезда эстонского культуризма играет на акциях и верит в американскую вакцину(2)
Многократный чемпион Эстонии по культуризму Отт Кивикас инвестирует заработанные средства в акции. 42-летний спортсмен раскрыл содержание своего инвестиционного портфеля.
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