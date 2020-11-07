Звезда эстонского фитнеса выиграла в Испании чемпионат мира!

Нынешняя осень складывается для молодой спортсменки очень удачно. В сентябре она выиграла юниорский чемпионат Европы, а в октябре завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

В юности Кааре занималась легкой атлетикой и художественной гимнастикой. Тренажерный зал она стала посещать пять лет назад.