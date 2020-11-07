07.11.2020, 23:55

Звезда эстонского фитнеса выиграла в Испании чемпионат мира!


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Звезда эстонского фитнеса выиграла в Испании чемпионат мира!
Tiia KaareFoto: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

На проходящем в испанской Санта-Сусанне чемпионате мира по фитнесу и культуризму золотую медаль завоевала 22-летняя Тийа Кааре. Представительница Эстонии победила в категории бодифитнес (до 158 см).

Нынешняя осень складывается для молодой спортсменки очень удачно. В сентябре она выиграла юниорский чемпионат Европы, а в октябре завоевала серебро юниорского чемпионата мира.

В юности Кааре занималась легкой атлетикой и художественной гимнастикой. Тренажерный зал она стала посещать пять лет назад.

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