Звезда эстонского фехтования сломала на тренировке ногу

"В этом году июнь для меня будет другой. На тренировке травмировала ногу. На первый взгляд легкое повреждение оказалось переломом", - сообщила спортсменка в социальных сетях.

"Что не убивает, делает нас сильнее. Постараюсь хорошо восстановиться и вернуться на фехтовальную дорожку", - добавила 29-летняя шпажистка.