02.06.2020, 13:50
Звезда эстонского фехтования сломала на тренировке ногу
Неоднократный чемпион Эстонии по фехтованию Нелли Дифферт сообщила в социальных сетях о тяжелой травме
- во время тренировки шпажистка сломала правую ногу.
Неоднократный чемпион Эстонии по фехтованию Нелли Дифферт сообщила в социальных сетях о тяжелой травме
- во время тренировки шпажистка сломала правую ногу.
"В этом году июнь для меня будет другой. На тренировке травмировала ногу. На первый взгляд легкое повреждение оказалось переломом", - сообщила спортсменка в социальных сетях.
"Что не убивает, делает нас сильнее. Постараюсь хорошо восстановиться и вернуться на фехтовальную дорожку", - добавила 29-летняя шпажистка.
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