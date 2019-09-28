Золото чемпионата мира завоевал злостный нарушитель. Это нормально?

Интересно, что оба бегуна имели очень серьезные проблемы с антидопинговыми службами.

Коулмен за последний год пропустил три допинг-теста, но был оправдан американским антидопинговым агентством. Гэтлин дважды за годы спортивной карьеры отбывал дисквалификацию за допинг.