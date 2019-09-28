28.09.2019, 22:35

Золото чемпионата мира завоевал злостный нарушитель. Это нормально?

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Christian Coleman
Christian Coleman Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе двойную победу в беге на 100 метров одержали американские спринтеры. Победителем стал Кристиан Коулмен - 9,76, опередивший своего соотечественника Джастина Гэтлина - 9,89.

Интересно, что оба бегуна имели очень серьезные проблемы с антидопинговыми службами.

Коулмен за последний год пропустил три допинг-теста, но был оправдан американским антидопинговым агентством. Гэтлин дважды за годы спортивной карьеры отбывал дисквалификацию за допинг.

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