Золото чемпионата мира завоевал злостный нарушитель. Это нормально?

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе двойную победу в беге на 100 метров одержали американские спринтеры. Победителем стал Кристиан Коулмен - 9,76, опередивший своего соотечественника Джастина Гэтлина - 9,89.
Интересно, что оба бегуна имели очень серьезные проблемы с антидопинговыми службами.
Коулмен за последний год пропустил три допинг-теста, но был оправдан американским антидопинговым агентством. Гэтлин дважды за годы спортивной карьеры отбывал дисквалификацию за допинг.
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