Знаменитый силач признался, что убил человека

Спортсмен заявил, что по его вине в 2009 году в ДТП погиб человек. Тогда Кокляев сел за руль пьяным и сбил пешехода, переходившего на красный сигнал светофора. Мужчину спасти не удалось.

”Тогда и во мне что-то умерло. Любую критику с того момента воспринимаю как наказание за произошедшее. Безусловно, я этим не кичусь. Но я живу с этим”, — поделился своей болью пауэрлифтер.

Напомним, что 29 ноября в Москве Кокляев встретится с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Поединок пройдет по правилам бокса.

Михаил Кокляев — российский спортсмен силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим), многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг.

С 2005 года начал заниматься силовым экстримом (strongman), вице-чемпион Arnold Classic Strongman 2009, неоднократный победитель этапов Гран-при IFSA.