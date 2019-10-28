28.10.2019, 09:36
Знаменитый гольфист Тайгер Вудс повторил рекорд, который держался 54 года
43-летний Тайгер Вудс стал победителем Zozo Championship, который прошел в Японии. Это 82-я победа великого спортсмена.
43-летний Тайгер Вудс стал победителем Zozo Championship, который прошел в Японии. Это 82-я победа великого спортсмена.
Вудс стал вторым гольфистом в истории, сумевшим выиграть 82 турнира PGA Tour, повторив достижение Сэма Снида.
Сэм Снид выступал с 1934 по 1987 год, он выиграл 82 турнира PGA Tour, на его счету также семь побед на турнирах Большого шлема. Свой 82-й турнир PGA Tour он выиграл в 1965-м, Снид умер в 2002 году в возрасте 89 лет.
Вудс выступает в туре с 1996 года, в свой дебютный год он выиграл два турнира.
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