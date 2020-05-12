Знаменитый эстонский культурист угодил в больницу с двусторонней пневмонией

"Дорогие друзья! К сожалению, День матери оказался немного не таким, как планировалось, и любопытство посетить отделение экстренной медицины завершилось моим помещением в больницу. Диагноз - двусторонняя пневмония!

Тест на Covid отрицательный, поэтому любой, кто недавно общался со мной, не должен волноваться", - такое сообщение оставил Кивикас в социальных сетях.

За свою карьеру Кивикас 38 раз становился чемпионом Эстонии по культуризму. В 2016 году уроженец Вильянди выиграл золото чемпионата Европы.