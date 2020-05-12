12.05.2020, 05:45

Знаменитый эстонский культурист угодил в больницу с двусторонней пневмонией

 (6)
EST 1
Kulturismi ja fitnessi Põhjamaade meistrivõistlused, mehed
Ott KiivikasFoto: Eero Vabamägi

42-летний эстонский культурист Отт Кивикас сообщил, что из-за двустороннего воспаления легких находится на больничном лечении.

"Дорогие друзья! К сожалению, День матери оказался немного не таким, как планировалось, и любопытство посетить отделение экстренной медицины завершилось моим помещением в больницу. Диагноз - двусторонняя пневмония!

Тест на Covid отрицательный, поэтому любой, кто недавно общался со мной, не должен волноваться", - такое сообщение оставил Кивикас в социальных сетях.

За свою карьеру Кивикас 38 раз становился чемпионом Эстонии по культуризму. В 2016 году уроженец Вильянди выиграл золото чемпионата Европы.

View this post on Instagram

Head sõbrad! Kahjuks kujunes minu emadepäev veidi teistsuguseks planeeritust ja uudishimust külastada EMO sai see, et mind võeti haiglasse sisse. Diagnoos kahepoolne kopsupõletik! Covid test negatiivne, seega kõik, kes minuga viimasel ajal on kokku puutunud ei pea muretsema. Huumoriga öeldes võta nüüd kinni kas haiglatele suunatud reklaamikampaania on tõesti vilja kandnud või otsustas organism tähistada viimase haiglaskäigu 25. juubelit igatahes on see vilja kandnud. Öeldakse ikka, et tugevat tamme võib tuul räsida, kuid juurtega ülestõmbamiseks on vaja suuremat jõudu. Aku saab kohe ka tühjaks seega, kes üritab kontakteeruda teadke, et ei pruugi kohe kättesaadav olla. Midagi hullu pole ja keegi muretsema ei pea! Püsige terved ja olge positiivsed!😃#stayhealthy

A post shared by Ott Kiivikas (@ottkiivikas) on

Читайте также: