Знаменитый эстонский культурист угодил в больницу с двусторонней пневмонией(6)
42-летний эстонский культурист Отт Кивикас сообщил, что из-за двустороннего воспаления легких находится на больничном лечении.
42-летний эстонский культурист Отт Кивикас сообщил, что из-за двустороннего воспаления легких находится на больничном лечении.
"Дорогие друзья! К сожалению, День матери оказался немного не таким, как планировалось, и любопытство посетить отделение экстренной медицины завершилось моим помещением в больницу. Диагноз - двусторонняя пневмония!
Тест на Covid отрицательный, поэтому любой, кто недавно общался со мной, не должен волноваться", - такое сообщение оставил Кивикас в социальных сетях.
За свою карьеру Кивикас 38 раз становился чемпионом Эстонии по культуризму. В 2016 году уроженец Вильянди выиграл золото чемпионата Европы.
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