Знаменитый эстонский гребец близок к завершению спортивной карьеры

Главный старт у представителей летних видов спорта пройдет на Олимпийских играх в Японии. Именно в Токио пярнуский гребец намерен завершить свою спортивную карьеру.

"Надеюсь поставить на Олимпиаде последнюю точку, - сказал Эндрексон. - У меня нет больше планов выступать на профессиональном уровне. Я и своим родным обещал, что нынешний сезон будет для меня последним".

Олимпийские перспективы эстонских гребцов определятся в середине мая на квалификационных соревнованиях в Люцерне. Пропуск на Олимпиаду-2020 получат только две четверки.

Помимо двух олимпийских медалей, Эндрексон четыре раза становился бронзовым призером чемпионата мира. Он также трижды выигрывал чемпионат Европы в составе экипажа четверки (2008, 2012, 2016).

Интересно, что все три золотые медали континентального первенства эстонские гребцы завоевали в олимпийском сезоне. В нынешнем году чемпионат Европы по академической гребле пройдет 5-7 июня в Познани.