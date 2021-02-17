Знаменитый борец Хейки Наби сдал положительную пробу на допинг

В допинг-пробе знаменитого борца, взятой в начале января, были обнаружены следы летрозола - этот препарат стимулирует рост и развитие мышц.

Летрозол используют для лечения рака женской груди

Известие о положительной допинг-пробе застало Наби в Будапеште, где он готовился к Олимпиаде в Токио, которая перенесена на лето 2021 года.

"Я до сих пор в шоке. Искренне не понимаю, как это вещество могло попасть в мой организм, - сказал 35-летний борец. - Я всегда занимался спортом по правилам честной игры. Когда услышал, что это вещество содержится в лекарствах от рака женской груди, меня это сильно смутило", - так прокомментировал ситуацию Наби.

Наби требует вскрытие повторной пробы

До 23 февраля Наби должен сообщить о вскрытии повторной пробы. "Конечно, я обязательно буду это делать. Другого пути у меня нет", - сказал Наби.

"На данный момент пока нечего комментировать. Мы контактируем с Эстонской антидопинговой службой и специалистами. Нам нужно просмотреть список всех восстановительных препаратов, которые принимал Наби. Ясно лишь то, что сознательно он ничего запрещенного не делал. Мы очень шокированы этой новостью", - так прокомментировала ситуацию генеральный секретарь Союза борьбы Яаника Кальола.

На титульных соревнованиях Наби завоевал в общей сложности 7 медалей. На Олимпиаде-2012 в Лондоне тяжеловес стал серебряным призером.