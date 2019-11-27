Знаменитая россиянка жестко ответила главе USADA: "Следите за языком"

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене посоветовала главе Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвису Тайгарту "следить за языком".
Ранее Тайгарт призвал отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио всех российских спортсменов. Глава USADA также заявил, что практически нельзя определить, есть ли в России чистые спортсмены.
"Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, Джастина Гэтлина, Кристиана Коулмана и всех ваших атлетов, использующих терапевтические исключения. Следите за языком, пожалуйста", - написала Ласицкене в "Инстаграме".
Все вышеперечисленные американские спортсмены имели раньше проблемы с соблюдением антидопинговых правил.
Ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на 4 года.
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