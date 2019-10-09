Знаменитая российская гимнастка ждет второго ребенка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, занимающая должность первого заместителя начальника ЦСКА, сообщила о своей беременности.
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, занимающая должность первого заместителя начальника ЦСКА, сообщила о своей беременности.
"На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя", - приводят слова 40-летней Хоркиной "Известия".
В годы спортивной карьеры Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. В 2005 году завершившая карьеру гимнастка родила в США сына от Шубского.
В 2011 году Хоркина вышла замуж за генерала спецслужб Олега Кочнова, который на 23 года старше гимнастки.
По завершении спортивной карьеры Хоркина была депутатом Госдумы, работала в Контрольном управлении делами президента России.
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