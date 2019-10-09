09.10.2019, 16:15

Знаменитая российская гимнастка ждет второго ребенка


rus.delfi.ee
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Svetlana Khorkina ja Alina Kabaeva
Svetlana Khorkina ja Alina KabaevaFoto: Belousov Vitaly, COVI

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, занимающая должность первого заместителя начальника ЦСКА, сообщила о своей беременности.

"На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя", - приводят слова 40-летней Хоркиной "Известия".

В годы спортивной карьеры Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. В 2005 году завершившая карьеру гимнастка родила в США сына от Шубского.

В 2011 году Хоркина вышла замуж за генерала спецслужб Олега Кочнова, который на 23 года старше гимнастки.

По завершении спортивной карьеры Хоркина была депутатом Госдумы, работала в Контрольном управлении делами президента России.

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