Знаменитая российская гимнастка ждет второго ребенка

"На данный момент я сосредоточена на том, чтобы подарить планете нового жителя", - приводят слова 40-летней Хоркиной "Известия".

В годы спортивной карьеры Хоркина состояла в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским, мужем актрисы Веры Глаголевой. В 2005 году завершившая карьеру гимнастка родила в США сына от Шубского.

В 2011 году Хоркина вышла замуж за генерала спецслужб Олега Кочнова, который на 23 года старше гимнастки.

По завершении спортивной карьеры Хоркина была депутатом Госдумы, работала в Контрольном управлении делами президента России.