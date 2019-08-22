Знаменитая гимнастка разошлась с украинским олигархом

"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада", - цитирует Ризатдинову "Обозреватель".

Роман крымской гимнастки с крупным предпринимателем в газовой сфере - разница в возрасте между ними 24 года - вызвал много пересудов на Украине. Некоторое время пара проживала заграницей, поскольку Онищенко выложил компромат на тогдашнего президента Украины Петро Порошенко и вынужден был покинуть страну. Осенью 2017 года у пары родился сын.

Украинская гимнастка - многократный призер чемпионатов Европы и мира. Ризатдинова трижды выигрывала международный турнир в Тарту Miss Valentine.