Знаменитая гимнастка разошлась с украинским олигархом

Знаменитая украинская гимнастка Анна Ризатдинова разошлась с бывшим народным депутатом Александром Онищенко. Бронзовый призер Олимпиады-2016 подтвердила информацию о расставании.
"Да, мы с Александром уже не вместе. Я сейчас живу в Киеве и участвую в проекте "Танцы со звездами". Это совершенно новый этап в моей жизни, которому я очень рада", - цитирует Ризатдинову "Обозреватель".
Роман крымской гимнастки с крупным предпринимателем в газовой сфере - разница в возрасте между ними 24 года - вызвал много пересудов на Украине. Некоторое время пара проживала заграницей, поскольку Онищенко выложил компромат на тогдашнего президента Украины Петро Порошенко и вынужден был покинуть страну. Осенью 2017 года у пары родился сын.
Украинская гимнастка - многократный призер чемпионатов Европы и мира. Ризатдинова трижды выигрывала международный турнир в Тарту Miss Valentine.
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