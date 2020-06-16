Жребий брошен! Эстония сыграет с Германией, Россия сразится с Украиной

Интересно, что Европейская федерация гандбола не стала разводить при жеребьевке сборные России и Украины - они дважды сыграют в отборочном турнире между собой. Поскольку отношения между странами очень сложные, поединки, скорее всего, пройдут на нейтральной площадке в Минске.

В квалификации чемпионата Европы - ее начало запланировано на ноябрь - будут разыграны 20 путевок. В финальном турнире, который примут в 2022 году Словакия и Венгрия, сыграют две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, финишировавшие третьими.

Всего в чемпионате Европы выступят 24 команды. На правах организаторов сыграют Словакия и Венгрия. Освобождены от квалификации финалисты предыдущего чемпионата Европы Испания и Хорватия.

Чемпионат Европы-2022 (отборочный турнир

Группа 1: Франция, Сербия, Бельгия, Греция

Группа 2: Германия, Австрия, Босния и Герцеговина, Эстония

Группа 3: Чехия, Россия, Украина, Фареры

Группа 4: Исландия, Португалия, Литва, Израиль

Группа 5: Словения, Нидерланды, Польша, Турция

Группа 6: Норвегия, Беларусь, Латвия, Италия

Группа 7: Дания, Северная Македония, Швейцария, Финляндия

Группа 8: Швеция, Черногория, Румыния, Косово