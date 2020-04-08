08.04.2020, 17:15
Жизнь продолжается! Богданова, Кийбус и Романюк получат стипендии
77 спортсменов будут получать в первом полугодии 2020 года государственные спортивные стипендии. Ее размер - 840 евро на полугодие.
77 спортсменов будут получать в первом полугодии 2020 года государственные спортивные стипендии. Ее размер - 840 евро на полугодие.
36 спортивных организаций выдвинули на получение государственной стипендии 159 кандидатов.
В общей сложности на спортивные стипендии в 2020 году выделено из госбюжета 124 900 евро.
Полный список получателей государственной спортивной стипендии можно смотреть ЗДЕСЬ.
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