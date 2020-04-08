08.04.2020, 17:15

Жизнь продолжается! Богданова, Кийбус и Романюк получат стипендии


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Viktoria Bogdanova
Viktoria BogdanovaFoto: Indrek Kask

77 спортсменов будут получать в первом полугодии 2020 года государственные спортивные стипендии. Ее размер - 840 евро на полугодие.

36 спортивных организаций выдвинули на получение государственной стипендии 159 кандидатов.

В общей сложности на спортивные стипендии в 2020 году выделено из госбюжета 124 900 евро.

Полный список получателей государственной спортивной стипендии можно смотреть ЗДЕСЬ.

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