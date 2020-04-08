Жизнь продолжается! Богданова, Кийбус и Романюк получат стипендии

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Viktoria Bogdanova Foto: Indrek Kask

77 спортсменов будут получать в первом полугодии 2020 года государственные спортивные стипендии. Ее размер - 840 евро на полугодие.