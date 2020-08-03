Зачем один из сильнейших шахматистов мира приезжал в Пярну?
Гроссмейстер Алексей Широв, выступающий в последние годы под испанским флагом, приехал на турнир по быстрым шахматам в рамках "Фестиваля Пауля Кереса" в Пярну.
Гроссмейстер Алексей Широв, выступающий в последние годы под испанским флагом, приехал на турнир по быстрым шахматам в рамках "Фестиваля Пауля Кереса" в Пярну.
Пик карьеры Широва пришелся на два предыдущих десятилетия, когда он входил в топ лучших шахматистов планеты. В 2000 году он вышел в финал чемпионата мира ФИДЕ, где уступил Вишванатану Ананду, а в 2007 году стал финалистом Кубка мира. Наивысший рейтинг в карьере рижанина, выступающего за Испанию — 2755 пунктов эло (январь 2008). В настоящее время Алексей играет реже, однако даже сейчас занимает 104-е место в мировой классификации, что позволяет ему значительно опережать по рейтингу всех своих конкурентов по турниру в Пярну, среди которых были эстонские гроссмейстеры Александр Володин и Игорь Швырев.
Однако главная опасность турнирному положению суперигрока исходила не от них, а от 28-летнего мастера ФИДЕ из Таллинна Романа Ежова. К последнему 7-му туру Широв набрал 6 очков из возможных шести и не без оснований расчитывал на 100-процентный результат. Однако в партии случилась главная сенсация турнира: победа осталась за игравшим черными Ежовым, который отставал от лидера на один балл.
- Перед турниром у меня была цель просто сыграть с Шировым, — поделился эмоциями Ежов после партии. — О том чтобы у него выиграть, я, разумеется, не мог даже подумать. Я уже встречался с шахматистами первой сотни, например, с Игорем Коваленко из Латвии, у которого тогда рейтинг был около 2700, но никогда не выигрывал.
- Очень хотелось набрать 100% очков, о таких вещах, как первое или не первое место я особо не думал и партия складывалась не так плохо, определенное преимущество у меня было — признался Широв после партии. — Но где-то я сыграл не очень удачно, а соперник наоборот в критический момент собрался и доставил мне проблемы. Дальше я не мог понять, играть мне на выигрыш или на ничью, пока думал, осталось мало времени… В общем, неудачная партия получилась. Удивлен ли? У нас действительно довольно серьезная разница в рейтинге (более 200 пунктов, — прим. RusDelfi), но рейтинги — это настолько относительная вещь. Мой соперник — мастер, а что гроссмейстер не может проиграть мастеру — это вполне нормальное дело.
Однако по дополнительным показателям Широв всё-таки занял первое место в турнире. Второе — у Романа Ежова (у обоих по 6 очков). На третьем месте Александр Володин — 5,5 баллов. Всего в турнире по быстрым шахматам приняли участие 86 шахматистов из пяти стран мира.
На следующий день Широв не допустил подобных оплошностей и выиграл турнир по блицу, набрав 11 очков из 11 возможных. Как вообще гроссмейстер, который обыгрывал в матче Владимира Крамника и должен был бороться с Гарри Каспаровым за мировую шахматную корону, попал на скромный турнир в Пярну? И насколько серьезной для него является сумма в 200 евро — приз победителю турнира?
"Понятно, что в новые времена в целом мои заработки уменьшились, — сказал Широв в интервью корреспонденту RusDelfi. — Конечно, у меня есть возможность зарабатывать, не столько игрой, сколько лекциями, комментариями в интернете. Однако приехал сюда, разумеется, вовсе не из-за денег. Я узнал о турнире совсем случайно, дней пять назад. Последние четыре месяца я не выезжал из Латвии, но карантин — он у всех был карантин. Первые полтора месяца карантина вообще не играл ни вживую, ни в интернете. Потом начал играть какие-то турниры по интернету, что-то удавалось выигрывать, пошло-поехало, снова вернулся в шахматную жизнь. Но очень хочется понять, как скоро нормализуется жизнь вообще на этой планете. Пока в этом плане некоторый пессимизм присутствует. С одной стороны биологию никто не отменял, и вирус никуда не ушел, и с другой стороны жить в таком режиме, как в марте-апреле, мир больше не может, но надо верить, что все будет хорошо, и человечество всё забудет, как страшный сон".
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