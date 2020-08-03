Зачем один из сильнейших шахматистов мира приезжал в Пярну?

Пик карьеры Широва пришелся на два предыдущих десятилетия, когда он входил в топ лучших шахматистов планеты. В 2000 году он вышел в финал чемпионата мира ФИДЕ, где уступил Вишванатану Ананду, а в 2007 году стал финалистом Кубка мира. Наивысший рейтинг в карьере рижанина, выступающего за Испанию — 2755 пунктов эло (январь 2008). В настоящее время Алексей играет реже, однако даже сейчас занимает 104-е место в мировой классификации, что позволяет ему значительно опережать по рейтингу всех своих конкурентов по турниру в Пярну, среди которых были эстонские гроссмейстеры Александр Володин и Игорь Швырев.

Однако главная опасность турнирному положению суперигрока исходила не от них, а от 28-летнего мастера ФИДЕ из Таллинна Романа Ежова. К последнему 7-му туру Широв набрал 6 очков из возможных шести и не без оснований расчитывал на 100-процентный результат. Однако в партии случилась главная сенсация турнира: победа осталась за игравшим черными Ежовым, который отставал от лидера на один балл.

- Перед турниром у меня была цель просто сыграть с Шировым, — поделился эмоциями Ежов после партии. — О том чтобы у него выиграть, я, разумеется, не мог даже подумать. Я уже встречался с шахматистами первой сотни, например, с Игорем Коваленко из Латвии, у которого тогда рейтинг был около 2700, но никогда не выигрывал.

- Очень хотелось набрать 100% очков, о таких вещах, как первое или не первое место я особо не думал и партия складывалась не так плохо, определенное преимущество у меня было — признался Широв после партии. — Но где-то я сыграл не очень удачно, а соперник наоборот в критический момент собрался и доставил мне проблемы. Дальше я не мог понять, играть мне на выигрыш или на ничью, пока думал, осталось мало времени… В общем, неудачная партия получилась. Удивлен ли? У нас действительно довольно серьезная разница в рейтинге (более 200 пунктов, — прим. RusDelfi), но рейтинги — это настолько относительная вещь. Мой соперник — мастер, а что гроссмейстер не может проиграть мастеру — это вполне нормальное дело.