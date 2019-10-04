За серебро чемпионата мира Уйбо получит солидный оклад и хорошую премию
Завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике десятиборец Майкель Уйбо существенно поправил свое финансовое положение.
Завоевавший серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике десятиборец Майкель Уйбо существенно поправил свое финансовое положение.
В ближайшие два года Уйбо будет получать доход спортсмена А-уровня: зарплата 2500 евро в месяц (минус налоги) и тренировочное пособие 2200 евро. Его тренер будет ежемесячно получать 1500 евро.
Кроме Уйбо, в Эстонии еще 4 спортсмена А-уровня - фристайлистка Келли Сильдару, борцы Хейки Наби и Эпп Мяэ, а также фехтовальщица Катрина Лехис.
Последний год Уйбо был спортсменом С-уровня. Зарплаты у него не было - он получал лишь поддержку для тренировок в размере 1000 евро.
За серебряную медаль чемпионата мира ЭОК выплатит Уйбо премию в размере 20 000 евро.
Второй эстонский десятиборец Янек Ыйглане, занявший на чемпионате мира 6-е место, будет получать зарплату В-уровня 1600 евро (брутто) и пособие для тренировок 1400 евро в месяц.
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