За серебро чемпионата мира Уйбо получит солидный оклад и хорошую премию

В ближайшие два года Уйбо будет получать доход спортсмена А-уровня: зарплата 2500 евро в месяц (минус налоги) и тренировочное пособие 2200 евро. Его тренер будет ежемесячно получать 1500 евро.

Кроме Уйбо, в Эстонии еще 4 спортсмена А-уровня - фристайлистка Келли Сильдару, борцы Хейки Наби и Эпп Мяэ, а также фехтовальщица Катрина Лехис.

Последний год Уйбо был спортсменом С-уровня. Зарплаты у него не было - он получал лишь поддержку для тренировок в размере 1000 евро.

За серебряную медаль чемпионата мира ЭОК выплатит Уйбо премию в размере 20 000 евро.

Второй эстонский десятиборец Янек Ыйглане, занявший на чемпионате мира 6-е место, будет получать зарплату В-уровня 1600 евро (брутто) и пособие для тренировок 1400 евро в месяц.