За серебро чемпионата мира Уйбо получит солидный оклад и две премии

В ближайшие два года Уйбо будет получать поддержку А-уровня: зарплата 2500 евро в месяц (минус налоги) + тренировочное пособие 2200 евро. Его тренер будет ежемесячно получать 1500 евро.

Спортсмен А-уровня

Кроме Уйбо, в Эстонии еще 4 спортсмена А-уровня - фристайлистка Келли Сильдару, борцы Хейки Наби и Эпп Мяэ, а также фехтовальщица Катрина Лехис.

Последний год Уйбо был спортсменом С-уровня. Зарплаты у него не было - он получал лишь поддержку для тренировок в размере 1000 евро.

Десятиборцы получат премии

За серебряную медаль чемпионата мира ЭОК выплатит Уйбо премию в размере 20 000 евро. От организаторов мирового первенства десятиборец получит 30 000 долларов (27 000 евро).

Второй эстонский десятиборец Янек Ыйглане, занявший на чемпионате мира 6-е место, будет получать зарплату В-уровня 1600 евро (брутто) и пособие для тренировок 1400 евро в месяц. Такая же финансовая поддержка была у него и предыдущие два года. От ИААФ Ыйглане получит 6000 долларов (5400 евро).

Медаль Уйбо стала первой для сборной Эстонии на чемпионате мира. Еще один претендент на высокое место копьеметатель Магнус Кирт будет выступать в Дохе 5 октября.