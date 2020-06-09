За секс с 17-летней спортсменкой сборной России полицейские лишены свободы

Инцидент произошел в августе 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов столкнулись на пляже с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

Двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней. Еще один страж порядка не участвовал в действиях сексуального характера, но находился рядом. Пострадавшая оказалась участницей юношеской сборной России по пляжному волейболу.

Полицейские были уволены - в отношении двоих из них было возбуждено уголовное дело. Также были уволены начальник ОМВД России по Анапе и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.

"Один из подсудимых полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред, что при вынесении приговора было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал", – говорится в сообщении суда.

Полицейский, признавший свою вину, получил 2 года лишения свободы. Наказание для его коллеги составило 4 года. Отбывать срок бывшие стражи порядка будут в колонии-поселении.