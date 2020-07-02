"Я устала от беспредела". Знаменитая чемпионка может покинуть сборную России

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить штраф 5 млн долларов Мировой легкой атлетике. По этой причине российские спортсмены, скорее всего, не смогут выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

"В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной, - приводит ТАСС слова Ласицкене. - Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов".

Общая сумма штрафов, которые Всероссийская федерация легкой атлетики должна была выплатить Мировой легкой атлетике, составляет 6,31 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе международной организации.

5 млн из этой суммы – штраф за причастность прежнего руководства ВФЛА к фальсификациям документов по делу прыгуна Данила Лысенко, еще 1,31 млн – возмещение расходов Мировой легкой атлетики на расследование дела Лысенко и деятельность рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

Решение по ситуации с ВФЛА, которая лишена членства в международном сообществе с ноября 2015 года, Мировая легкая атлетика примет в конце июля.