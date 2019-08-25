WADA дисквалифицировала антидопинговую лабораторию. Но не в России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило аккредитацию Национальной лаборатории допинг-тестирования (NDTL) в индийском Нью-Дели на срок до шести месяцев.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило аккредитацию Национальной лаборатории допинг-тестирования (NDTL) в индийском Нью-Дели на срок до шести месяцев.
Причиной послужило несоответствие международному стандарту для лабораторий (ISL).
Решение, которое вступило в силу 20 августа 2019 года, запрещает NDTL проводить любые антидопинговые мероприятия, включая забор анализов. Пробы, которые в настоящее время находятся на процедуре тестирования, должны быть перемещены в другую аккредитованную WADA лабораторию.
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
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