Выступавшая в Эстонии спортсменка попалась на перевозке наркотиков

Голландская топ-бегунья Мадия Гафур за контрабанду наркотиков осуждена на восемь с половиной лет тюремного заключения.
Участница Олимпиады-2016 в эстафете 4х400 м была арестована 18 июня. При обычном досмотре автомобиля (он следовал из Германии в Нидерланды) были обнаружены тяжелые наркотики - 43 кг экстази и 13 метамфетамина. Стоимость товара оценивается в 2 млн евро, сообщает De Telegraaf.
В суде Гафур заявила, что не знала о транспортировке наркотиков. Она считала, что перевозит допинг-препараты.
27-летняя бегунья намерена обжаловать решение германского суда. Из-за ареста Гафур не смогла стартовать осенью на чемпионате мира в Дохе.
В 2011 году Гафур выступала на юниорском чемпионате Европы в Таллинне и завоевала тогда бронзовую медаль на дистанции 400 метров.
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