Выступавшая в Эстонии спортсменка попалась на перевозке наркотиков

Участница Олимпиады-2016 в эстафете 4х400 м была арестована 18 июня. При обычном досмотре автомобиля (он следовал из Германии в Нидерланды) были обнаружены тяжелые наркотики - 43 кг экстази и 13 метамфетамина. Стоимость товара оценивается в 2 млн евро, сообщает De Telegraaf.

В суде Гафур заявила, что не знала о транспортировке наркотиков. Она считала, что перевозит допинг-препараты.

27-летняя бегунья намерена обжаловать решение германского суда. Из-за ареста Гафур не смогла стартовать осенью на чемпионате мира в Дохе.

В 2011 году Гафур выступала на юниорском чемпионате Европы в Таллинне и завоевала тогда бронзовую медаль на дистанции 400 метров.