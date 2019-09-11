Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании

Ранее СМИ сообщили о том, что 50-летнего спортсмена тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Теперь его здоровьем будет заниматься специалист по лечению сердечной недостаточности, профессор Филипп Менаше.

По сообщениям сотрудников центра, Михаэль находится в сознании и готовится к восстановлению после операции и лечению. Операция, связанная со стволовыми клетками, успешно прошла во вторник.

Шумахер серьезно пострадал почти шесть лет назад при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и несколько лет находился в коме.

Зимой прошлого года СМИ сообщали, что спортсмен больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

Позже стало известно, что Шумахер и его семья покинули виллу в Женеве и отправились на Мальорку, где провели зимние каникулы, а также отметили Рождество, Новый год и день рождения чемпиона.