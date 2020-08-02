Впервые в истории! Эстонец выиграл чемпионат мира по покеру

27-летний игрок в покер Ранно Соотла в ночь на воскресенье сотворил историю, когда на чемпионате мира стал победителем турнира с участием 12 757 человек.
Таким образом Соотла стал первым эстонцем, выигравшим чемпионат мира по покеру.
Кроме титула победителя Соотла получил золотой браслет и 500 000 евро призовых.
В этом году из-за коронавируса World Series of Poker проходит онлайн. Титульные соревнования продлятся до сентября.
WSOP Event #41: $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em (12 757 игроков)
Место и призовые (USD)
1. Ranno "RukKuRuku" Sootla (Эстония) - 595 930
2. Paraskevas "Cantaloupe7” Tsokaridis (Греция) - 433 345
3. Joni Jouhkimainen (Финляндия) - 308 904
4. Andre "hwilson22" Figueiredo (Бразилия) - 220 198
5. Arunas "AngryGoose" Sapitavicius (Литва) - 156 964
6. Agate "bonerjamz69" Ose (Австрия) - 111 890
7. Tom "Pik00rs" Delaine (Мальта) - 79 759
8. Lai "fisherman90" Sisheng (Сингапур) - 56 885
9. Ajay "Ross_Geller" Chabra (Канада) - 40 529
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