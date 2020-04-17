ВОЗ: Евро и Олимпиада могут пройти в 2021 году без зрителей

"Если мы говорим про массовые мероприятия – конференции, концерты, спортивные соревнования, то мне не очень понятно, почему их переносят на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано.

Мне кажется, эти вещи вернутся последними. Реально - осень 2021 года. Это самый ранний срок", - приводит его слова Marca.

Напомним, что из-за COVID-19 два самых крупных спортивных события - Олимпийские игры и чемпионат Европы - были перенесены на лето 2021 года.

По данным ВОЗ, в мире выявлено 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. От смертельной инфекции скончались почти 145 000 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!