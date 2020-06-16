Вот это жребий! Эстония сыграет с Германией, Россия сразится с Украиной
В Вене состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2022 по гандболу. Соперниками сборной Эстонии будут Германия, Австрия, а также Босния и Герцеговина.
В Вене состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2022 по гандболу. Соперниками сборной Эстонии будут Германия, Австрия, а также Босния и Герцеговина.
Интересно, что Европейская федерация гандбола не стала разводить при жеребьевке сборные России и Украины - они дважды сыграют в отборочном турнире между собой. Поскольку отношения между странами очень сложные, поединки, скорее всего, пройдут на нейтральной площадке в Минске.
В квалификации чемпионата Европы - ее начало запланировано на ноябрь - будут разыграны 20 путевок. В финальном турнире, который примут в 2022 году Словакия и Венгрия, сыграют две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, финишировавшие третьими.
Всего в чемпионате Европы выступят 24 команды. На правах организаторов сыграют Словакия и Венгрия. Освобождены от квалификации финалисты предыдущего чемпионата Европы Испания и Хорватия.
Чемпионат Европы-2022 (отборочный турнир
Группа 1: Франция, Сербия, Бельгия, Греция
Группа 2: Германия, Австрия, Босния и Герцеговина, Эстония
Группа 3: Чехия, Россия, Украина, Фареры
Группа 4: Исландия, Португалия, Литва, Израиль
Группа 5: Словения, Нидерланды, Польша, Турция
Группа 6: Норвегия, Беларусь, Латвия, Италия
Группа 7: Дания, Северная Македония, Швейцария, Финляндия
Группа 8: Швеция, Черногория, Румыния, Косово
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
В Литве завели дело из-за надписей возле дома премьера
Как приготовить домашний антисептик - совет токсиколога
Доктор Мясников сказал, как лечить Covid-19 «бабушкиным» методом