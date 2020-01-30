30.01.2020, 17:25

Вот это старт! Сборная Эстонии разгромила Великобританию 17:1

 (2)
EST 14
Saalihoki MM-valikturniir: Eesti meeskond
Saalihoki MM-valikturniir: Eesti meeskondFoto: Madis Veltman

В датском Фредериксхафне стартовал отборочный турнир чемпионата мира по флорболу. В матче открытия сборная Эстонии разгромила Великобританию со счетом 17:1 (5:0, 5:1, 7:0).

31 января эстонские флорболисты проведут важнейший поединок с хозяевами турнира датчанами.

Пропуск на декабрьский чемпионат мира - он пройдет в Финляндии - получит победитель отборочного турнира.

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