Вот это старт! Сборная Эстонии разгромила Великобританию 17:1

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Saalihoki MM-valikturniir: Eesti meeskond Foto: Madis Veltman

В датском Фредериксхафне стартовал отборочный турнир чемпионата мира по флорболу. В матче открытия сборная Эстонии разгромила Великобританию со счетом 17:1 (5:0, 5:1, 7:0).