13.11.2019, 18:38
Во Франции скончался 8-кратный призер "Тур де Франс"
Восьмикратный призер супермногодневной велогонки "Тур де Франс" Раймон Пулидор скончался во французском местечке Сен-Леонар-де-Нобла, сообщает El Mindo Deportivo.
Восьмикратный призер супермногодневной велогонки "Тур де Франс" Раймон Пулидор скончался во французском местечке Сен-Леонар-де-Нобла, сообщает El Mindo Deportivo.
Ему было 83 года. Он 8 раз поднимался на пьедестал почета самой престижной гонки он поднимался в период с 1962 по 1976 год, однако ни разу не сумел ее выиграть, уступая сначала Жаку Анкетилю, а потом Эдди Мерксу, в итоге его имя стало во французском языке нарицательным, означающим неудачника.
"Его сердце не выдержало", — объяснила причину смерти супруга легендарного гонщика Жизель, слова которой приводит издание.
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