Во Франции скончался 8-кратный призер "Тур де Франс"

Ему было 83 года. Он 8 раз поднимался на пьедестал почета самой престижной гонки он поднимался в период с 1962 по 1976 год, однако ни разу не сумел ее выиграть, уступая сначала Жаку Анкетилю, а потом Эдди Мерксу, в итоге его имя стало во французском языке нарицательным, означающим неудачника.

"Его сердце не выдержало", — объяснила причину смерти супруга легендарного гонщика Жизель, слова которой приводит издание.