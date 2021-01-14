Вместо гимна России на Олимпиаде будет звучать "Катюша"?

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать до декабря 2022 года в нейтральном статусе - без гимна и государственного флага.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать в качестве музыкального сопровождения популярную песню "Катюша".

"Мы обсудили музыкальные сопровождения для спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша", - сказала глава Комиссии спортсменов Софья Великая (олимпийская чемпионка по фехтованию).

Песня "Катюша" считается одним из символов Великой Отечественной войны. Впервые она прозвучала в 1938 году. Композитор - Матвей Блантер, автор слов - Михаил Исаковский.