Вместо гимна России на Олимпиаде будет звучать "Катюша"?

Государственный гимн России на Олимпийских играх и чемпионатах мира в ближайшие два года может заменит популярная песня военных лет "Катюша".
Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать до декабря 2022 года в нейтральном статусе - без гимна и государственного флага.
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать в качестве музыкального сопровождения популярную песню "Катюша".
"Мы обсудили музыкальные сопровождения для спортсменов на ближайшие два года. Мы остановились на варианте "Катюша", - сказала глава Комиссии спортсменов Софья Великая (олимпийская чемпионка по фехтованию).
Песня "Катюша" считается одним из символов Великой Отечественной войны. Впервые она прозвучала в 1938 году. Композитор - Матвей Блантер, автор слов - Михаил Исаковский.
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