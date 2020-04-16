ВИДЕО: Знаменитая гимнастка разделась в необычной позе

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Simone Biles Foto: Michael Ruffler , imago images/masterpress

4-кратная победительница Олимпийских игр и 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз показала, как она проводит время на карантине.