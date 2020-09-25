ВИДЕО: Жуткое падение чемпионки мира в глубокий овраг
В итальянской Имоле стартовал чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Неудачно сложилась гонка с раздельного старта на 31,7 км для прошлогодней победительницы Хлоэ Дигерт.
В итальянской Имоле стартовал чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Неудачно сложилась гонка с раздельного старта на 31,7 км для прошлогодней победительницы Хлоэ Дигерт.
23-летняя американка уверенно лидировала, опережая на середине дистанции ближайшую конкурентку на 26 секунд, однако завершить гонку она не смогла. На одном из крутых поворотов Дигерт не удержалась на трассе и, перелетев с велосипедом через металлическое ограждение, упала в глубокий овраг.
Дигерт была доставлена на вертолете в один из госпиталей Болоньи. У велосипедистки травмирована левая нога, но опасности для ее жизни нет.
Чемпионкой мира в гонке с раздельного старта стала представительница Нидерландов Анна ван дер Брегген.
25 сентября в программе чемпионата мира мужская раздельная гонка, где Эстонию будет представлять 18-летний чемпион страны Глеб Карпенко.
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