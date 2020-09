ВИДЕО | Жуткая авария на Гран-при России

Лука Гиотто и Джек Эйткен вели ожесточенную борьбу за позицию, в какой-то момент между машинами произошел контакт. Оба пилота потеряли управление и вылетели в ограждения на высокой скорости.

К счастью, оба гонщика смогли выбраться из покореженных болидов своими силами и покинуть трассу.

Huge crash! Ghiotto goes in the barrier hard battling with Aitken. He's ok!#F2 #Formula2 #RussianGP pic.twitter.com/Vx9tAyxpYG