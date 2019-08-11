ВИДЕО: Жесткое падение байкера в США на скорости в 340 км/ч

Падение произошло во время квалификационного заезда в рамках американского турнира по драг-рэйсингу NHRA Northwest Nationals.
Бо Лэйн, один из байкеров, разогнался до 340 км/ч и не смог справиться с управлением:
Байкера сразу же госпитализировали. В больнице сообщили, что спортсмен отделался ссадинами и несколькими ушибами.
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