11.08.2019, 15:28

ВИДЕО: Жесткое падение байкера в США на скорости в 340 км/ч

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rus.delfi.ee
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Байк для драг-рэйсинга. Архив
Байк для драг-рэйсинга. АрхивФото: NHRA

Падение произошло во время квалификационного заезда в рамках американского турнира по драг-рэйсингу NHRA Northwest Nationals.

Бо Лэйн, один из байкеров, разогнался до 340 км/ч и не смог справиться с управлением:

Байкера сразу же госпитализировали. В больнице сообщили, что спортсмен отделался ссадинами и несколькими ушибами.

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