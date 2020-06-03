ВИДЕО: Выступавшая в Таллинне 11-летняя спортсменка чудом осталась жива

Девочка вылетела с огромной рампы и неудачно приземлилась на голову – у нее диагностированы черепно-мозговые травмы. Она долго была без сознания, но после транспортировки в больницу на вертолете все же пришла в себя.

"У нее множественные трещины в черепе, левая рука буквально развалилась на части, потому что она пыталась с ее помощью погасить падение. У нее сломаны пальцы не правой руке, рваные раны на сердце и легких", – приводит слова ее отца The Sun.

Молодая спортсменка выложила из больницы видео инцидента в "Инстаграме". Браун выразила надежду, что сможет выступить в следующем году на Олимпиаде в Токио.